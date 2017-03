Mulher de Trudeau criticada por celebrar parceiros no Dia da Mulher

Ottawa

Sophie Grégoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, provocou a revolta de feministas nesta terça-feira ao destacar o apoio masculino no Dia Internacional da Mulher.

"Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, vamos celebrar os rapazes e os homens que nos animam a ser quem realmente somos e que tratam as jovens e as mulheres com respeito", escreveu Sophie Grégoire Trudeau no Instagram.

Sophie Trudeau conclamou as canadenses a iniciar "um movimento que incite os homens a lutar ao lado (das mulheres) por um futuro melhor". "Tirem uma foto de mãos dadas com seu aliado".

Considerada "feminista" e promotora de um governo com participação das mulheres, Sophie foi alvo de diversas críticas após a mensagem.

"O Dia da Mulher é para celebrar o feminismo (...), reconhecendo a misoginia que as mulheres devem enfrentar cotidianamente. Não é um dia relacionado aos homens", comentou uma canadense de Vancouver.

"Gosto de mensagens sobre igualdade, mas em outro dia", escreveu outra canadense.

A deputada conservadora Michelle Rampel foi direta: "jamais precisei de alguém para me dar a mão".

