Mulher do candidato à Presidência da França é denunciada (Justiça)

Paris

Penelope Fillon, esposa do candidato da direita nas eleições presidenciais francesas François Fillon, foi denunciada nesta terça-feira por cumplicidade no abuso de bens sociais no escândalo de supostos empregos fictícios que afetou a campanha do marido, informou uma fonte judicial.

François Fillon já tinha sido denunciado em 14 de março por desvio de recursos públicos pelo mesmo caso, que veio à tona em janeiro quando o semanário Le Canard Enchaîné revelou que Penelope Fillon havia recebido mais de 800.000 euros (870.000 dólares) de empregos supostamente fictícios, entre eles o de assistente parlamentar do marido.

Sua acusação também está relacionada com um emprego em uma revista literária de propriedade de um amigo milionário do casal.

Este novo golpe à campanha de Fillon ocorre a apenas quatro semanas das eleições presidenciais, que terá o primeiro turno realizado em 23 de abril.

* AFP