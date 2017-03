Murray e Verdasco disputam final no torneio de Dubai

Dubai

O espanhol Fernando Verdasco e o britânico Andy Murray vão se enfrentar na final do torneio de Dubai, depois do número 35 do mundo superar o holandês Robin Haase por 7-6 (7/5), 5-7 e 6-1, nesta sexta-feira.

Mais cedo, o melhor do mundo superou o francês Lucas Pouille com facilidade, em dois sets a zero, parciais 7-5 e 6-1.

O torneio de Dubai é disputado em quadra rápida e distribui 2.858.230 dólares em prêmios.

-- Resultados de sexta-feira do Torneio de Dubai de tênis:

- Simples masculino - Semifinais:

Fernando Verdasco (ESP) x Robin Haase (HOL) 7-6 (7/5), 5-7, 6-1

Andy Murray (GBR/N.1) x Lucas Pouille (FRA/N.7) 7-5, 6-1

bds/rsc/psr/fa