Nadal vence Fognini e joga quinta final do Masters 1000 de Miami

Miami

O espanhol Rafael Nadal superou o italiano Fabio Fognini por dois sets a zero, nesta sexta-feira, e garantiu vaga para a final do Masters 1000 de Miami pela quinta vez na carreira, em busca do primeiro título no torneio.

Nadal venceu com parciais de 6-1 e 7-5 e espera o resultado do confronto entre o suíço Roger Federer e o australiano Nick Kyrgios para saber quem será o desafiante na decisão de domingo.

O espanhol não teve dificuldades e fechou o primeiro set em apenas 25 minutos. O segundo foi mais complicado, mas Rafa finalmente conseguiu quebrar o saque do rival, no 11º game, e fechou a partida com um saque muito eficiente.

Nadal conseguiu seis aces no primeiro serviço, com 83% de aproveitamento, contra 72% do adversário.

Além disso, o espanhol também quebrou três vezes o saque do italiano, que nas quartas de final superou o japonês Kei Nishikori, mas que na semifinal perdeu 38 bolas por erros não forçados.

Nadal mantém o bom retrospecto contra Fognini, agora com um balanço de oito vitórias e quatro derrotas.

O espanhol busca o primeiro título em Miami, que seria o 70º de sua carreira. Nadal joga um grande tênis em 2017 e chegou à terceira decisão do ano, mas ainda não levou troféus para casa.

Nadal perdeu a final do Aberto da Austrália para Federer e foi superado pelo americano Sam Querrey na decisão do Torneio de Acapulco.

