Nova York enfrenta pior nevasca do ano quase na primavera

Nova York

Nas vitrines da Quinta Avenida estão expostos vestidos curtos e sandálias, mas os nova-iorquinos ainda não guardaram suas botas de inverno e casacos pesados: a pior nevasca do ano chegará nesta terça-feira, faltando apenas uma semana para o início oficial da primavera.

A tempestade "Stella" acarretará até 60 cm de neve e rajadas de vento de até 90 km/h no sudeste de Nova York, no nordeste de Nova Jersey, Filadélfia, Baltimore, Washington DC e no sul de Connecticut a partir desta segunda-feira à noite, antecipou o Serviço Nacional Meteorológico (NSM), que emitiu um alerta até a meia-noite de terça-feira.

Os estados de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência a partir de meia-noite e Connecticut anunciou uma proibição de viagens a partir das 05H00 locais de terça-feira.

As escolas da cidade de Nova York e muitas de outros estados fecharão suas portas e quase 5.000 voos que saem e chegam à área da tempestade foram cancelados. A ONU também suspenderá suas atividades.

"Todos ao longo da costa leste permaneçam seguros e ouçam os oficiais locais, já que uma grande tempestade de inverno se aproxima", tuitou o presidente Donald Trump.

"Será uma tempestade muito séria e todo mundo deve tratar o assunto com seriedade", alertou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, durante uma coletiva de imprensa.

Uma reunião prevista para terça-feira entre Trump e a chefe do governo alemão, Angela Merkel, foi adiada para sexta-feira por causa da tempestade, anunciou a Casa Branca.

"Perigoso"

De Blasio disse que a tempestade pode deixar até 61 cm de neve em Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos com 8,4 milhões de habitantes, situando-se "na categoria de uma das maiores tempestades de neve da memória recente".

"Esperamos algumas inundações esta noite na costa e amanhã (terça-feira) com a subida da maré, e com a neve caindo, é perigoso, será um risco estar nas estradas", alertou.

Embora o horário de verão tenha começado no sábado, os nova-iorquinos ainda enfrentam temperaturas abaixo de zero e não conseguem se despedir do longo inverno.

A temperatura em Nova York pode cair a -6,7ºC na terça-feira e nos dois ou três dias seguintes. A média para esta época do ano é de 1 a 8ºC.

Melissa Di Spigna, uma meteorologista do NSM, disse à AFP que este ano houve temperaturas bastante acima do normal, "de forma que este é realmente o primeiro período de frio" do inverno.

Até agora, a pior nevasca na história de Nova York aconteceu em janeiro de 2016, com um balanço de 18 mortos na costa leste do país. Em apenas um dia, 23 de janeiro, a cidade teve 69,34 cm de neve registrados no Central Park.

Escolas fechadas, voos cancelados

As escolas estarão fechadas na terça-feira, informou o prefeito de Nova York. "Este anúncio é realizado de forma precoce, mas espera-se que a tempestade chegue a seu clímax exatamente na hora em que os pais estarão levando seus filhos", na manhã de terça-feira, explicou De Blasio.

Pelo menos 4.500 voos que iriam sair ou chegar ao nordeste dos Estados Unidos foram cancelados, segundo a FlightAware, um serviço de rastreamento aéreo.

Em Nova York, os metrôs e trens com vias férreas externas pararão de funcionar às 04H00 locais. Não haverá linhas expressas a partir de meia-noite, e os serviços de ônibus e trens locais "pode ser suspenso", tuitou o governador Cuomo.

Na cidade de Nova York, um total de 4.800 funcionários trabalharão em dois turnos de 12 horas a partir das 19H00 locais desta segunda-feira para espalhar, com caminhões, toneladas de sal e areia pelas ruas, estradas, pontes e túneis a fim de evitar que a neve se acumule.

O mesmo será feito pelos comerciantes e alguns moradores nas calçadas em frente a seus negócios e lares, enquanto outros já se prepararam para um dia duro tirando a neve com a pá.

