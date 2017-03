Ofensiva da coalizão internacional mata 14 civis na Síria, afirma ONG

Oriente Médio

Pelo menos 14 civis morreram, nesta quinta-feira, em ataques aéreos atribuídos à coalizão internacional antijihadista contra um vilarejo do norte da Síria controlado pelo grupo Estado Islâmico (EI). De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), seis crianças estão entre as vítimas.



— Os ataques atingiram o vilarejo de Al-Matab depois da meia-noite e provavelmente foram obra da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos — afirmou Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH.

Al-Matab fica em um ponto de uma rodovia estratégica que liga Raqa — principal reduto do EI na Síria — com a cidade de Deir Ezor, capital da província vizinha, rica em petróleo.

Na segunda-feira, combatentes das Forças Democráticas Sírias, uma aliança árabe-curda apoiada por Washington, cortaram a estrada para cercar os jihadistas em Raqa. A coalizão apoia com ataques aéreos e com a presença de assessores a ofensiva, iniciada em novembro pelas FDS contra Raqa.

O governo norte-americano anunciou, na quarta-feira, a instalação de uma bateria de artilharia dos Marines, na Síria, para apoiar a ofensiva. O envio de armamento representa o maior envolvimento dos militares de Washington na Síria, onde chegam atualmente a 500.