ONU acusa governo sírio e rebeldes por crimes de guerra em Aleppo

Conflito

Todas as partes envolvidas na batalha de Aleppo, que terminou em 22 de dezembro de 2016 com a tomada da cidade por parte do regime sírio, cometeram crimes de guerra, segundo um relatório da Comissão Internacional da ONU sobre a Síria.

A retirada de civis da cidade concluída entre o regime e os rebeldes com apoio de aliados constituiu um "crime de guerra" ao ser aplicado o "deslocamento forçado da população civil", segundo o texto.

Leia mais

Tulio Milman: Aleppo assiste à primeira partida oficial de futebol em cinco anos

Bombardeios do governo sírio deixam seis civis mortos na província de Aleppo

Devastada pela guerra, Aleppo se prepara para reconstrução



Além disso, as forças do regime sírio "deliberadamente" atacaram um comboio humanitário em 19 de setembro perto de Aleppo, ofensiva que matou ao menos 10 trabalhadores humanitários e causou indignação da comunidade internacional.

"Todos os relatórios, imagens de satélites, testemunhos e arbitragens médico-legais no terreno (...) envolvem as forças sírias", segundo o texto, acrescentando que este ataque implica um crime de guerra.