Papa Francisco visitará Egito nos dias 28 e 29 de abril

Cidade do Vaticano

O papa Francisco viajará ao Cairo nos dias 28 e 29 de abril, onde se reunirá com o presidente egípcio, com o grande imã da mesquita de Al Azhar e com o Papa Copta Ortodoxo, anunciaram neste sábado o Vaticano e a presidência egípcia.

Ahmed al Tayeb, o grande imã da mesquita de Al Azhar, principal autoridade do islã sunita, realizou uma visita histórica ao Vaticano para se reunir com o pontífice argentino em maio de 2016.

Segundo um comunicado da presidência egípcia, o soberano pontífice se reunirá com o presidente Abdel Fatah al Sissi, assim como com o grande imã de Al Azhar.

No programa também figura um encontro com o Papa Copta Ortodoxo Teodoro II na catedral de São Marcos do Cairo e uma visita à igreja católica.

O Egito acredita que "esta importante visita contribuirá para reforçar a mensagem de paz e o espírito de tolerância e de diálogo da humanidade entre todas as religiões, e a rejeitar o discurso de terrorismo e fanatismo", informou o porta-voz do presidente, Alaa Yussef, no comunicado.

* AFP