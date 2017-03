Papa lança consulta inédita para eleger o vigário de Roma

Cidade do Vaticano

O papa Francisco lançou neste final de semana um processo de consulta inédito com padres e leigos, uma espécie de primárias vaticanas, para a eleição do vigário de Roma, que se aposentará no dia 17 de abril.

Trata-se de uma iniciativa sem precedentes, e foi lançada pessoalmente no sábado pelo papa com intuito de eleger um sucessor para o influente cardeal Agostino Vallini, de 77 anos, segundo o jornal Vatican Insider.

Em reunião privada com os párocos, o papa argentino convidou os religiosos e coordenadores da pastoral a promover a consulta entre "o povo romano de Deus", que inclui também os laicos.

A pesquisa terminará no dia 12 de abril, quarta-feira santa, e é esperado que a nomeação do novo vigário ocorra antes de 29 de junho, data em que Roma comemora o dia de São Pedro e São Paulo.

A consulta feita para designar o vigário da capital italiana é um gesto inovador, e, para muitos especialistas em assuntos do Vaticano, indica mais um sinal de interesse do papa em alimentar a democracia interna.

