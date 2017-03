Papa se reúne nesta sexta com líderes da União Europeia

Cidade do Vaticano

O papa Francisco recebe nesta sexta-feira (24) no Vaticano os 27 chefes da União Europeia, um encontro especial organizado na véspera do 60º aniversário do Tratado de Roma, que deu origem à União Europeia.

O primeiro Papa não europeu, que recebeu em maio de 2016 o prêmio Carlos Magno por seu compromisso pela unificação europeia, tem sido muito crítico com a velha Europa, continente que chegou a qualificar de "cansado" e que acusou de negar suas próprias raízes.

Em várias ocasiões, o Papa manifestou seu desejo de que a Europa seja uma "terra de acolhida", que seja contra a xenofobia, e considerou os imigrantes como sendo "novos europeus", um dos assuntos prioritários do seu pontificado.

"O que aconteceu com a Europa humanitária, defensora dos direitos humanos, da democracia e liberdade?", questionou o papa aos chefes europeus no ano passado.

O papa pediu novamente que a Europa volte a se unir, depois de ter advertido em novembro de 2014, diante do parlamento europeu, que o velho continente deveria voltar a ser "um precioso ponto de referência para a humanidade".

Os líderes europeus e os presidentes das principais instituições serão recebidos na imponente Sala Régia do palácio apostólico.

