Madri

O Parlamento regional da Catalunha, dominado pelos separatistas, aprovou nesta quarta-feira os orçamentos para 2017, que preveem "habilitar recursos" para celebrar um referendo de independência da Espanha.

A medida aparece contemplada em uma emenda promovida pelo pequeno partido anticapitalista CUP. Foi aprovada com 72 votos a favor, do total de 135 deputados do Parlamento.

* AFP