Peggy Whitson é a primeira astronauta com mais saídas ao espaço

Washington

A astronauta americana Peggy Whitson se converteu nesta quinta-feira na mulher com mais saídas ao espaço, ao realizar uma nova caminhada na órbita da Terra junto a sua compatriota Shane Kimbrough no exterior da Estação Espacial Internacional (ISS).

Whitson, de 57 anos, realizou sua oitava expedição em órbita, superando o recorde da também americana Suni Williams, com sete.

Junto a Kimbrough, Whitson saiu da câmara de descompressão ante ao porto orbital às 11H29 GMT para realizar uma uma missão de seis horas e meio, segundo a Nasa, que transmitiu as imagens ao vivo.

Esta é a segunda saída de uma série de três que foram programadas para a instalação e reparação de equipamentos.

As duas astronautas reconectarão os cabos de um adaptador (PMA-3) de um porto de atracação que foi levado por um robô no domingo a bordo do módulo Harmony da Estação.

* AFP