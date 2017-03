Penélope Cruz e Edgar Ramírez estão no elenco de série sobre assassinato de Versace

Los Angeles

A ganhadora do Oscar Penélope Cruz interpretará Donatella Versace, irmã de Gianni Versace, em uma série de televisão sobre o assassinato do aclamado estilista, informou nesta segunda-feira a produção.

Em "Versace: American Crime Story", o venezuelano Edgar Ramírez fará o papel de Gianni Versace, que foi encontrado morto nas escadas da sua casa, em Miami Beach, em 1997.

O assassino foi identificado como Andrew Cunanan, que naquele ano matou cinco pessoas e se suicidou dias depois do seu último crime, e que nesta série do canal FX será interpretado por Darren Criss.

A série marca a estreia na televisão da atriz espanhola de 42 anos, que construiu uma carreira brilhante no cinema, tendo ganhado o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2009 por "Vicky Cristina Barcelona", além de ter sido indicada outras duas vezes, em 2007 ("Volver") e em 2010 ("Nove").

A produção de "Versace: American Crime Story", baseada no livro "Vulgar Favors" de Maureen Orth, começa em abril, para ir ao ar em 2018.

Será a terceira temporada da série sobre casos criminais famosos nos Estados Unidos, que começou em 2016 com a aclamada "The People v. O.J. Simpson", que contou com um elenco de estrelas como Cuba Gooding Jr. e John Travolta e ganhou dois Globos de Ouro.

A segunda temporada será sobre o furacão Katrina e a lenta resposta das autoridades ante a catástrofe, e também será exibida em 2018.

* AFP