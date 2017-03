Pesquisa revela que batatas podem ser cultivadas em Marte

Lima

As batatas podem crescer em Marte, revelam pesquisadores do Centro Internacional da Batata (CIP) ao final de uma pesquisa realizada no Peru em cooperação com a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa).

"Os resultados preliminares são positivos", assinalou o CIP sobre a experiência iniciada em suas instalações em 14 de fevereiro para o plantio de batatas em condições atmosféricas marcianas simuladas.

"O cultivo sob condições como as de Marte é uma importante fase desta experiência", declarou Julio Valdivia Silva, astrobiólogo peruano vinculado à Nasa no ambicioso projeto.

A batata foi semeada em um ambiente restrito especialmente construído, chamado 'CubeSat', que faz parte do projeto "Batatas em Marte" do CIP.

Os pesquisadores do CIP concluíram "que as futuras missões a Marte que desejarem cultivar batatas terão que preparar o solo com espaço e nutrientes para permitir que os tubérculos tenham suficiente ar e água".

"Se podem tolerar as condições extremas as quais estão expostas no nosso CubeSat, têm uma boa chance de se desenvolver em Marte", disse Valdivia.

Utilizando terra adubada e similar a encontrada em Marte (seca e salgada), que os cientistas recolheram no deserto de Pampas de la Joya, no sul do Peru, o CIP aplicou no CubeSat', um ambiente hermeticamente fechado, água rica em nutrientes e um controle de temperatura seguindo o dia e a noite no Planeta Vermelho, mantendo os mesmos níveis de pressão do ar, oxigênio e dióxido de carbono do planeta.

Para a experiência, o CIP selecionou cerca de 100 variedades de batata, algumas com capacidade natural de resistir com pouca água, em terras salgadas e imunes a vírus.

Nos próximos anos, a Nasa planeja construir em Pampa de la Joya, 70 km da cidade de Arequipa, um centro de pesquisas para Marte, como já existe nos Estados Unidos, Antártica e Rússia.

A ideia é que o local seja uma réplica perfeita da superfície e atmosfera de Marte, com os mesmos elementos, radiação e solo.

