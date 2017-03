Petição para manter estátua de menina em frente ao touro de Wall Street

Nova York

Colocada em frente ao touro de Wall Street, a estátua de uma menina instalada em 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, se tornou tão popular que está circulando uma petição para que ela permaneça no local.

A estátua, batizada de "Fearless Girl", foi instalada pelo fundo de investimento State Street Global Advisors com a permissão da Prefeitura.

O grupo queria marcar o lançamento de uma campanha para estimular as empresas nas quais investe a aumentar o número de mulheres em seus conselhos administrativos.

A estátua, obra da escultora americana Kristen Visbal, deveria permanecer por uma semana. Mas em 8 de março, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou que ficará até 2 de abril.

A menina enfrenta a estátua icônica do touro de Wall Street, batizada de "Charging Bull", instalada em dezembro de 1989 pelo escultor ítalo-americano Arturo Di Modica para simbolizar "a força e o poder do povo americano".

"Nossa estátua foi colocada para que toda Wall Street a visse, em um local onde os Estados Unidos dos negócios não possam ignorá-la", explicou em um blog o responsável das relações estratégicas do fundo State Street, Jill Mavro.

Uma petição foi lançada no site Chang.org para manter a estátua por tempo indeterminado. Nesta segunda-feira (13) no fim da manhã, já haviam sido recolhidas 17.000 assinaturas.

"Estamos analisando com a Prefeitura" a possibilidade de deixar a estátua no local, disse à AFP uma porta-voz do State Street. "Estamos felizes com o apoio manifestado pelo público", acrescentou.

A Prefeitura de Nova York não respondeu de maneira imediata o pedido de comentário da AFP.

O conselheiro e amigo de Arturo Di Modica, Arthur Piccolo, considerou que a colocação da estátua da menina foi "um tema excelente", "fabuloso", mas sustentou que trata-se, sobretudo, "de uma campanha de publicidade de uma grande empresa", da qual a Prefeitura e a Secretaria de Parques e Jardins "não tiram nenhum benefício".

tu/lbc/ja/cb