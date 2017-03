Nova York

O petróleo abriu em baixa em Nova York com os investidores lamentando a falta de avanços em uma reunião de países produtores no fim de semana.

O preço do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em maio perdia 52 centavos, a 47,45 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP