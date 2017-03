Nova York

O preço do petróleo abriu em leve alta em Nova York, em um mercado sem certezas ante as perspectivas de oferta da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e Estados Unidos.

O barril de "light sweet crude" (WTI) ganhava 9 centavos, a 48,31 dólares, no contrato para entrega em abril no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP