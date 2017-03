Nova York

O petróleo abriu em um nível próximo do equilíbrio nesta quarta-feira em Nova York, antes da publicação dos dados oficiais semanais sobre as reservas de petróleo nos Estados Unidos.

O barril de "light sweet crude" (WTI) ganhou 8 centavos, a 48,45 dólares, no contrato para entrega em maio, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP