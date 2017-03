Nova York

O petróleo fechou em baixa nesta segunda-feira ao permanecer pressionado pelas reservas americanas, que se encontram em níveis recorde.

O barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril recuou 9 centavos, a 48,40 dólares, no mercado de Nova York.

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte caiu 2 centavos, a 51,35 dólares, nos contratos com entrega em maio.

"Isso não é um surpresa. Se mantém a mesma tendência", disse Bob Yawger da firma Mizuho Securities USA.

lla/jdy/az/gm/ cc