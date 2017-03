Prefeito de Londres pede que UE não puna o Reino Unido

Bruxelas

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, alertou a União Europeia nesta terça-feira, dizendo que "punir" o Reino Unido durante as negociações sobre o Brexit teria consequências negativas para ambas as partes.

"Não há necessidade de a UE enviar uma mensagem ou instilar o medo, punindo o Reino Unido", declarou Sadiq Khan em uma conferência em Bruxelas, organizada pelo jornal Politico Europe.

"Um mau acordo sobre o Brexit que penalize Londres também penalizará a UE", assegurou.

Sadiq Khan deve se reunir com vários líderes europeus, incluindo os presidentes da Comissão e do Parlamento.

Se empresas tiverem que deixar Londres, um dos principais centros financeiros do mundo, iriam para Nova York e Cingapura, não para o resto da Europa, advertiu Khan.

"Um mau Brexit, realmente é uma situação perde-perde" para todos, frisou.

O prefeito também pediu à primeira-ministra britânica Theresa May para se comprometer com os direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido.

"Seria um sinal de boa vontade por excelência, dar garantias concretas sobre seus direitos de permanecer no Reino Unido", argumentou.

A capital britânica, onde vivem um terço dos três milhões de cidadãos europeus que se estabeleceram no país, votou pela permanência no bloco no referendo de junho de 2016.

Khan também observou um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque perto do Parlamento britânico há uma semana e ressaltou a importância da cooperação em termos de segurança após o Brexit.

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, declarou por sua vez que "trabalhará duro para alcançar um divórcio justo e ordenado entre a União Europeia e o Reino Unido".

* AFP