Presidente da Iaaf se diz "encorajado" por atitude de Putin

Londres

O presidente da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf), Sebastian Coe, afirmou estar "encorajado" pelo comprometimento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em colocar em prática um sistema antidoping "independente".

A Rússia está envolvida em um vasto escândalo de doping desde a publicação de um relatório da Agência Mundial Antidoping (Wada), que revelou a existência de "um sistema de doping estatal" entre 2011 e 2015, sob a supervisão das autoridades russas e com a ajuda do serviço secreto do país.

Após estas revelações, os atletas russos foram proibidos de participar dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Segundo Coe, as declarações de Putin são "um passo importante" para a readmissão dos atletas russos nas competições internacionais.

"Temos que ficar encorajados por estas declarações, são muito importantes", declarou Coe à rádio BBC nesta quinta-feira.

"Não resta dúvida de que a nova federação russa de atletismo é composta por pessoas que, acredito sinceramente, entenderam o tamanho deste desafio", completou. "É uma boa declaração e é essencial continuar evoluindo".

Apesar de negar a existência de um sistema de doping estatal, Putin reconheceu na quarta-feira que o sistema de combate ao doping anterior era ineficiente. "É nossa culpa e precisamos admitir", declarou.

Questionado sobre uma possível volta às competições internacionais dos atletas russos em 2017, Coe deu sinal positivo: "Espero que isso seja possível".

"O objetivo da Iaaf é garantir que a federação (russa) está à altura dos desafios, que ela está sendo comandada por boas pessoas e que ela respeita os critérios. Parece que as coisas estão mais claras", concluiu.

O presidente da Wada, Craig Reedie, disse por sua vez que as declarações de Putin eram "sinal de progresso ao mais alto nível político".

