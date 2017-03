Presidente turco acusa Alemanha de práticas parecidas com a dos nazistas

Ancara

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou neste domingno que a decisão da Alemanha de cancelar comícios de seus partidários não é algo muito diferente das "práticas nazistas".

"Suas práticas não são diferentes das dos nazistas", declarou Erdogan em um comício em Istambul a favor do referendo sobre a ampliação de seus poderes.

"Acreditava que a Alemanha havia renuciado há tempos (a essas práticas). Nós nos enganamos", acrescentou.

As relações entre os governos alemão e turco estão cada vez mais em atrito, principalmente desde que a Alemanha cancelou três comícios organizados em seu território e que pretendiam apoiar o referendo com o qual o governo turco tem por finalidade aumentar os poderes do presidente Erdogan.

O embate entre os governos alemão e turco são constantes desde o falido golpe de Estado ocorrido em julho na Turquia, e alcançaram seu ápice após o encarceramento na segunda-feira (27) do correspondente turco-germânico Deniz Yücel, do jornal Die Welt na Turquia, sob alegação de "propaganda terrorista".

* AFP