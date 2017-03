Primeira-ministra do Reino Unido defende relação estreita com a União Europeia após Brexit

Em artigo publicado em sete jornais

A primeira-ministra britânica, Theresa May, publicou, nesta quinta-feira, um artigo em sete jornais para tentar tranquilizar os europeus sobre o desejo de manter uma "profunda e especial relação com toda a UE (União Europeia)" após o Brexit.



"Estamos convencidos de que será possível chegar a um acordo no prazo previsto e, além disso, de um modo que reforce os valores europeus que todos compartilhamos e que o mundo necessita", escreveu May no texto publicado no jornal espanhol El País, um dia depois do início do processo de saída de seu país da União Europeia.

Para May, o Brexit "não é uma tentativa de prejudicar a UE nem a nenhum de seus Estados membros". Ela completa que na negociação do novo acordo que deve regulamentar as relações entre Londres e a União, "todos sairíamos prejudicados se fossem criadas barreiras comerciais desnecessárias".



A Espanha abriga a maior comunidade de expatriados britânicos do mundo, com quase 300 mil pessoas, número que alcançaria até um milhão se fossem considerados os residentes não registrados, de acordo com estimativas não oficiais.

No artigo do El País, May destaca que no Reino Unido há pelo menos 130 mil espanhóis, "que fazem uma contribuição enorme à nossa economia e sociedade". Também enfatiza que o país "é o principal destino dos investimentos espanhóis na Europa, ao mesmo tempo que 700 empresas britânicas investem na Espanha".

No jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, a primeira-ministra britânica ressalta a estreita colaboração com Berlim em questões de política externa, como os conflitos na Síria e na Ucrânia.

"Sabemos como é valiosa esta cooperação e esta longa amizade entre nossos países", escreveu.

No jornal francês Le Parisien ela insiste na importância de ter "a cooperação mais estreita possível na área de segurança", uma vez que o Reino Unido abandone a UE, dentro de dois anos. Para May, as duas partes "enfrentam os mesmos desafios globais, o terrorismo e o extremismo".

Os outros jornais que publicaram o artigo da premier britânica foram o polonês Rzeczpospolita, o italiano La Repubblica, o sueco Dagens Nyheter e o irlandês Irish Times.

*AFP