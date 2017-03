Primeiro-ministro iraquiano visitará Washington este mês

Washington

O presidente americano, Donald Trump, receberá o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, na Casa Branca antes do fim do mês, para falar sobre a ofensiva conjunta contra o grupo Estado Islâmico (EI) em Mossul.

O porta-voz da administração americana, Sean Spicer, recordou que a chanceler alemã, Angela Merkel, estará em Washington na próxima semana, "e na semana seguinte o presidente receberá o primeiro-ministro iraquiano", anunciou.

As forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional contra o extremismo, prosseguiram nesta terça-feira (7) seu avanço no oeste de Mossul, onde retomaram importantes edifícios públicos de combatentes do EI, como a sede do governo provincial e o museu arqueológico.

As tropas governamentais se aproximam agora da zona antiga de Mossul, um setor muito povoado, onde espera-se que os combates sejam especialmente violentos.

arb/bdx/vog/ja/cb