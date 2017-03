Prisão para homem que jogou gata do 10o. andar em Cingapura

Singapura

Um tribunal de Cingapura condenou nesta segunda-feira a quatro meses e meio de prisão um homem de 25 anos acusado de ter lançado uma gata do décimo andar de um prédio, antes de matá-la.

No dia 26 de maio, Fajar Ashraf bin Fajar Ali atraiu a gata com um pouco de comida e a levou ao edifício onde vivia. Ali brincou um pouco com o animal, mas depois que ele tentou escapar, o agarrou e o lançou pela janela, segundo o tribunal.

Durante o julgamento, o acusado disse se sentir frustrado porque, em geral, os gatos não se aproximam dele.

Ao comprovar que a gata seguia viva após a queda do décimo andar, o homem a espancou várias vezes até matá-la.

O advogado de defesa, Amarjit Singh Sidhu, declarou ante o tribunal que seu cliente "era plenamente consciente da natureza e das consequências de seu ato" e que se sentia "envergonhado por ter provocado este problema para a família".

O tribunal o condenou por crueldade aos animais e seu presidente indicou que era necessária uma pena para evitar que tais atos se repitam, segundo o jornal de Cingapura Straits Times.

* AFP