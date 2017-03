Procuradora-geral da Venezuela denuncia "ruptura da ordem constitucional"

Crise política

A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, classificou nesta sexta-feira a decisão da Suprema Corte do país de assumir as funções do Parlamento como uma "ruptura da ordem constitucional". A medida do Judiciário venezuelano, tomada na quarta-feira, foi condenada pela comunidade internacional e recebeu o apoio do governo de Nicolás Maduro, que acusa os parlamentares de "golpistas".

— Nessas sentenças se evidenciam várias violações da ordem constitucional e desconhecimento do modelo de Estado consagrado em nossa Constituição, o que constitui uma ruptura da ordem constitucional — assinalou a procuradora-geral, ligada ao chavismo, durante um ato público.

Trata-se da primeira funcionária venezuelana de alto nível que critica a decisão do Tribunal Supremo. Segundo a oposição, que controla a Assembleia Legislativa, praticamente todas as instituições do Estado se encontram sob controle do governo.

— É minha obrigação manifestar ante o país minha grande preocupação por tal evento — enfatizou a procuradora-geral durante a apresentação de um relatório, transmitida ao vivo pela TV estatal.

Estas declarações foram seguidas de aplausos por parte do público presente, e causou surpresa entre os repórteres da televisão, de marcada linha governista.

*AFP