Reino Unido entrega carta do Brexit à União Europeia

Ativação do Artigo 50 do Tratado de Lisboa

Embaixador britânico na UE, Tim Barrow, entrega carta do Brexit ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk

Embaixador britânico na UE, Tim Barrow, entrega carta do Brexit ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk Foto: Emmanuel DUNAND / POOL AFP

O embaixador britânico na União Europeia, Tim Barrow, entregou nesta quarta-feira ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a carta em que o governo britânico comunica oficialmente aos sócios europeus a decisão de abandonar o bloco.

"Após nove meses, o Reino Unido cumpriu (com suas promessas) #Brexit", tuitou o presidente do Conselho Europeu pouco depois de receber em seu gabinete das mãos de Barrow a carta assinada, na terça-feira, pela primeira-ministra britânica, Theresa May.



After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 de março de 2017

Minutos depois da entrega, Theresa May anunciou no Parlamento britânico o início do processo de divórcio com a UE. Em seguida, a primeira reação do lado europeu virá com uma declaração ante a imprensa do presidente do Conselho Europeu em Bruxelas.



A partir de agora, começam dois anos de negociações que podem completar a saída do Reino Unido em 2019 — a primeira de um Estado membro na história da União Europeia —, seguindo a decisão tomada pela maioria dos britânicos em referendo realizado em junho de 2016.

A ativação do Artigo 50 do Tratado de Lisboa por parte de Londres, no entanto, deverá testar a resistência das instituições europeias e britânicas. Durante as negociações, o Reino Unido pode ficar sem a Escócia e a Irlanda do Norte, caso o descontentamento dos países com o Brexit resulte em independência. As negociações em si começarão entre o fim de maio e o início de junho, e o primeiro "cara a cara" entre May e os líderes dos 27 está marcado para 22 de junho.

Primeira-ministra Theresa May se dirige ao Parlamento do Reino Unido Foto: OLI SCARFF / AFP

A chefe do governo britânico quer uma ruptura completa e, por isso, renunciará ao mercado único para poder controlar a imigração, o que despertou preocupação em setores estratégicos como os bancos e os construtores de automóveis, muito dependentes de seus negócios na UE.

Por sua vez, o principal negociador europeu, Michel Barnier, pretende que os três milhões de cidadãos europeus no Reino Unido conservem seus direitos.



Entretanto, a questão que protagonizará o início das negociações será a conta a ser paga pelo Reino Unido. Embora ainda não existam números oficiais, estima-se que os compromissos orçamentários adquiridos por Londres cheguem a 60 bilhões de euros.



*AFP