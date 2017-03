Republicanos tentam aprovar verba para muro com México em pacote de US$ 1 tri

Estados Unidos

Congressistas republicanos querem incluir o financiamento da construção do muro na fronteira com o México em um projeto de lei abrangente cujo valor supera US$ 1 trilhão, afirmaram senadores do partido Democrata.

O líder da minoria na casa, senador Chuck Schumer, e outros membros do partido enviaram uma carta de protesto ao líder da maioria, Mitch McConnell, que protesta contra a intenção de aprovar essa e de outras ações polêmicas dentro de um pacote considerado necessário para não "emperrar" o governo de Donald Trump já no início do mandato. Os parlamentares democratas também criticaram a inclusão de outras "maldades", como a redução de regulações ambientais e de proteção ao consumidor.

— Acreditamos ser inapropriado insistir na inclusão do financiamento (do muro) em um pacote amplo e que visa várias questões ao mesmo tempo — diz a carta.

O pacote em questão tenta aprovar a utilização de uma enorme quantidade de recursos para projetos dentro do pacote fiscal aprovado em outubro passado. O Congresso precisa aprovar o projeto até 28 de abril para evitar um fechamento parcial dos organismos de governo.

Fonte: Associated Press.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP