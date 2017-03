Salão do Automóvel premia Peugeot 3008 veículo do ano

Genebra

O Peugeot 3008, um 4x4 urbano da fabricante francesa, foi premiado nesta segunda-feira como o automóvel europeu do ano, na véspera da abertura para a imprensa do 87º Salão do Automóvel de Genebra.

O 3008 sucede o Astra, premiado no ano passado, um veículo da fabricante alemã Opel.

O SUV 3008 da Peugeot é o primeiro veículo dessa categoria a receber o prêmio, sinal da evolução dos gostos. Os 4x4 urbanos representam quase 30% do mercado europeu.

O Peugeot 3008, eleito por um júri composto por 58 jornalistas especializados da Europa, disputava com o Alfa Romeo Giulia. O Citroen C3, o Mercedes Classe E, o Nissan Micra, o Toyota C-HR e o Volvo S90/V90 também eram finalistas.

A marca francesa já havia recebido esse prêmio em 2014 por seu 308.

Este prêmio é dado desde 1964.

* AFP