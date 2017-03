Samsung apresenta seu novo smartphone com assistente virtual

Nova York

O grupo sul-coreano Samsung apresentou nesta quarta-feira seu novo smartphone Galaxy S8, que incorpora um assistente virtual, é resistente a água e não botões na parte frontal.

O novo modelo era muito aguardado após o fracasso do Galaxy Note 7, cuja produção foi encerrada em outubro do ano passado depois que vários dispositivos explodiram ou pegaram fogo.

O novo aparelho estará disponível a partir de 21 de abril, anunciou Justin Denison, vice-presidente da Samsung America, durante a apresentação.

O primeiro assistente virtual da Samsung, que competirá com o famoso Siri da Apple, se chama Bixby, e permitirá ao smartphone "antecipar-se às necessidades" dos usuários, explicou Sriram Thodla, diretor-sênior da Samsung America, no lançamento.

O Bixby utiliza todas os dados do smartphone, entre eles a geolocalização, para, por exemplo, sugerir informações ao usuário ao sair de sua casa.

Além do assistente virtual, uma das principais novidades é que não tem um botão na frontal como seu antecessor e o iPhone.

Como o Pixel, o smartphone lançado pelo Google, a parte frontal é completamente lisa. Os dois telefones são equipados com telas de 5,8 polegadas (148,9 x 68,1 mm) e 6,2 polegadas (159,5 x 73,4 mm).

Primeira impressão e risco

As bordas arredondadas, o tamanho da tela, sua leveza e a delicadeza do dispositivo seduziram rapidamente os observadores, que receberam com entusiasmo o novo smartphone.

"Estou mais impressionado do que eu imaginava que fosse ficar", disse Patrick Moorhead, analista da Moor Insights & Strategy depois da apresentação.

No entanto, o especialista acredita que ainda será preciso esperar um pouco mais para ter uma visão mais clara do Bixby. "Gosto do que vejo, mas tenho que utilizá-lo, verifica-lo para ver se é realmente fácil", acrescentou.

Muitos observadores destacaram o preço relativamente alto do Galaxy S8, entre 720 e 750 dólares, mais caro que o iPhone 7, que custa cerca de 650 dólares.

Para Jan Dawson, analista da Jackdaw Reasearch, estão assumindo "um grande risco".

"Parece que a Samsung se posiciona em relação ao que a Apple lançará mais à frente neste ano mais do que no mercado atual", avaliou. "Isso é perigoso, porque nos próximos meses, a Samsung competirá com iPhones menos caros".

As capacidades do processador foram melhoradas e o consumo de bateria foi melhorado. Além disso a recarga poderá ser feita sem fio.

Apesar de ser a origem do defeito do Galaxy Note 7, Os diretores do grupo sul-coreano presentes no evento não mencionaram o tema da bateria, que o mercado observará atentamente sobretudo no que se refere a segurança e capacidades.

O Galaxy S8 e o S8 Plus são equipados com um sistema de identificação de opções múltiplas.

Permite desbloquear o telefone com um código secreto, conectando pontos na tela e com a digital. Além disso, para maior segurança, traz um leitor de íris.

A Samsung também anunciou um adaptador, chamado Samsung Dex, que permite trabalhar no smartphone com uma tela e um teclado separados, fazendo que o telefone faça as vezes de computador.

Recuperação

A Samsung Electronics teve que suspender em outubro a fabricação de seu principal produto, o Galaxy Note 7, depois que vários aparelhos explodiram ou pegaram fogo. No entanto, esse modelo deveria competir com o iPhone 7 de sua grande rival Apple.

A Samsung, que culpou as baterias dos dispositivos, teve que retirar mais de três milhões de telefones do mercado e desculpar-se com os consumidores. O problema custou milhões de dólares à fabricante além de ser uma mancha na sua reputação e credibilidade.

"Como sabem, este foi um ano duro para a Samsung", admitiu DJ Koh, presidente da divisão móvel da Samsung, no início da apresentação.

"Para ter êxito, temos que continuar criando produtos que vocês adorem (...) Produtos em que possam confiar", disse.

A Samsung agora tem que confiar em seu novo smartphone para recuperar sua posição como número um do mundo, lugar que conquistou da Apple no quarto trimestre de 2016 após o escândalo.

sh-liu/lgo/ide/bc/age/ll/ja/cc/mvv