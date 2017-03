Secretário de Justiça americano acusado de ocultar contatos com os russos

Washington

O secretário de Justiça americano, Jeff Sessions, muito próximo ao presidente Donald Trump, é alvo de fortes críticas nesta quinta-feira por parte dos democratas depois das revelações do jornal Washington Post sobre seus contatos com o embaixador russo nos Estados Unidos.

As revelações representam um novo golpe para o governo do presidente Donald Trump, que desmentiu em várias oportunidades os eventuais vínculos com a Rússia, acusada de interferir na campanha eleitoral americana de 2016.

O Washington Post informou na quarta-feira à noite que Jeff Sessions - ex-senador que assessorou Trump sobre política externa e outros temas durante a campanha - se reuniu com o embaixador Sergey Kislay em julho e em setembro, ao contrário do que ele afirmou ao Senado durante a audiência para a confirmação de seu nome como procurador-geral.

Em janeiro, Sessions declarou, sob juramento em sua audiência no Senado: "Eu não tive uma comunicação com os russos".

Em fevereiro, o conselheiro de Segurança Nacional nomeado por Trump, Michael Flynn, renunciou ao cargo depois da informação de que se encontrou com o embaixador russo em Washington quando Barack Obama ainda era presidente.

Flynn ocultou o teor das conversas, inclusive no relatório que entregou ao vice-presidente Mike Pence.

Em um comunicado, Jeff Sessions afirmou que nunca se reuniu "com autoridades russas para discutir temas da campanha".

"Não tenho ideia sobre o que é esta acusação. É falsa", completou.

A Casa Branca confirmou os encontros de Sessions, mas afirma que ele não fez nada de errado. Ao mesmo tempo, classifica as revelações do Washington Post de um novo "ataque" dos democratas contra o governo.

"Sessions se reuniu com o embaixador em sua função oficial de membro da Comissão das Forças Armadas no Senado, o que é completamente coerente com seu testemunho", afirmou uma fonte da Casa Branca.

"É um novo ataque dos democratas contra a administração Trump", completou.

Representantes democratas exigiram na quarta-feira que o Congresso anuncie uma investigação especial independente para esclarecer a eventual interferência da Rússia na campanha eleitoral de 2016.

"Dadas as declarações falsas de Sessions sobre os contatos com as autoridades russas, precisamos de um comitê especial para investigar os laços entre a Rússia e os membros da equipe de Trump", afirmou o senador democrata Ron Wyden, membro da Comissão de Inteligência da Câmara de Representantes.

Nancy Pelosi, líder dos democratas no Congresso, foi além e pediu a renúncia imediata de Jeff Sessions.

"O secretário de Justiça deve renunciar por ter mentido sob juramento ao Congresso", declarou Pelosi.

Jeff Sessions, um ultraconservador de 70 anos, foi o primeiro senador republicano a dar apoio a Trump nas primárias para a presidência.

O "Attorney General" supervisiona o FBI (Polícia Federal), os 93 procuradores federais, as agências de controle do álcool e tabaco, a administração penitenciária, o serviço de busca de fugitivos e a DEA (Agência de Combate às Drogas).

A imprensa americana, incluindo o jornal New York Times, afirma que pessoas da campanha de Trump estabeleceram contatos com membros do serviço secreto russo antes da eleição de 8 de novembro.

Os contatos teriam acontecido no momento em que a Rússia interferia, de acordo com serviços de inteligência americano, na campanha presidencial com o objetivo de desacreditar a candidata democrata Hillary Clinton.

A administração Trump nega as acusações de interferência da Rússia, também desmentidas por Moscou.

* AFP