Segundo suspeito é preso após tiroteio em escola da França

Investigação

Um segundo suspeito foi preso, nesta sexta-feira, um dia após um tiroteio em uma escola do sul da França, onde um adolescente fortemente armado feriu colegas e o diretor do centro. Segundo uma fonte da Justiça, que pediu para não ser identificada, trata-se do irmão de um amigo do suspeito detido na quinta-feira.



O ataque executado pelo jovem de 16 anos, que não opôs nenhuma resistência no momento da prisão, seria relacionado às más relações com outros estudantes. O adolescente carregava uma arma de ar comprimido, duas pistolas e duas granadas.

Leia mais

Após tiroteio em colégio na França, estudante é preso com armas

Explosão de carta-bomba deixa um ferido na sede do FMI em Paris



Uma fonte próxima à investigação indicou, nesta sexta-feira, que as armas pertenciam ao pai e ao avô do adolescente.

No total, 14 pessoas ficaram levemente feridas, quatro delas pelos tiros e as demais ao tentar fugir, segundo o último balanço das autoridades e a procuradora do caso.

O incidente não tem nenhum tipo de conexão "terrorista", indicaram as autoridades, mas provocou cenas de pânico em um país traumatizado após uma onda de atentados.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP