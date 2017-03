Buenos Aires

O Senado argentino transformou em lei, na noite desta quarta-feira, o uso de cannabis com fins medicinais, projeto que tinha sido aprovado em novembro passado pela Câmara dos Deputados.

O projeto foi aprovado por unanimidade com 58 votos no plenário do Senado, com a presença de um grupo de mulheres com filhos doentes, que começaram a chorar.

* AFP