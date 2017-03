Senadores aprovam reeleição presidencial no Paraguai

Asunción

O senado do Paraguai, dominado por partidários do presidente Horacio Cartes, aprovou nesta sexta-feira a reeleição presidencial, o que deflagrou incidentes entre opositores e a polícia nas ruas de Assunção, comprovou a AFP.

A emenda constitucional deverá ser ratificada neste sábado pela Câmada dos Deputados, também controlada pelos governistas.

Os senadores não votaram no plenário do Senado, e sim em um gabinete do Congresso, diante da resistência de legisladores da oposição contra a medida, que permitirá a Cartes buscar a reeleição.

