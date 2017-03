Senadores reprovam comandante dos Marines por fotos de militares nuas

Washington

Congressistas americanos reprovaram nesta terça-feira o comandante dos Marines, general Robert Neller, por sua gestão do escândalo das fotos de militares nuas compartilhadas na Internet.

Os membros do Comitê das Forças Armadas no Senado qualificaram de "repugnante" o vazamento das imagens, durante uma audiência do general no Congresso.

"Quem é o responsável por não se ter dito nada desde 2013? Quem? Quem é o comandante?" - questionou a senadora democrata Kirsten Gillibrand.

"Sou o responsável. Sou o comandante. Eu comando e vamos ter que mudar a forma como nos vemos e como tratamos uns aos outros", respondeu o general Neller.

Gillibrand assinalou que trata-se de um "problema sério" e lamentou que o comando dos Marines não tenha atuado como deveria para enfrentar o problema.

"Suas respostas hoje são insatisfatórias. Não vão suficientemente longe", declarou a senadora, afirmando que o comando dos Marines tinha conhecimento da "exploração digital" de várias integrantes do corpo de fuzileiros desde 2013.

O senador democrata Jack Reed qualificou o incidente de "repugnante, impróprio e indesculpável".

As fotos foram compartilhadas no grupo privado do Facebook "Marines United" - já fechado - para cerca de 30 mil seguidores.

As imagens foram compartilhadas sem o conhecimento das mulheres em questão, por pessoas que trabalharam com elas, acompanhadas de comentários chulos. Várias destas mulheres foram identificadas com nome e unidade.

O site Business Insider informou na quinta-feira que existe outra plataforma, que não envolve apenas as marines, mas outras integrantes das Forças Armadas americanas.

O governo precedente, do presidente Barack Obama, eliminou no ano passado as últimas restrições em função do sexo dos militares, abrindo a porta para as mulheres a todos os postos de combate.

