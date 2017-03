Sobe para 113 número de mortos em deslizamento de lixo na Etiópia

Adis Abeba

Ao menos 113 pessoas morreram na catástrofe provocada no sábado por um deslizamento no maior lixão da Etiópia, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira pelas autoridades.

"O número total de mortos agora é de 113", indicou à AFP Dagmawit Moges, porta-voz da administração municipal de Adis Abeba.

O balanço anterior era de 72 mortos, entre eles várias crianças.

Testemunhas e sobreviventes explicaram à AFP que uma parte da principal montanha de resíduos do lixão de Koshe, situado ao sudoeste da capital etíope, cedeu subitamente no sábado à noite, soterrando uma favela que tinha sido construída no local.

De acordo com moradores, o deslizamento ocorreu por causa das obras de aplanamento do cume do monte de resíduos, para o início da construção de uma central de biogás.

Eles afirmam que as obras acentuaram a pressão na colina, provocando o desabamento.

A maioria das vítimas eram pessoas que no momento do ocorrido buscavam no lixo por objetos para vender, explicou Moges no domingo.

