Tempestade de neve adia encontro de Trump e Merkel

Além de causar milhares de cancelamentos de voos, a tempestade de neve que atinge a costa leste dos Estados Unidos motivou o adiamento da reunião que ocorreria nesta terça-feira entre o presidente Donald Trump e a chanceler alemã Angela Merkel, em Washington. De acordo com a Casa Branca, o encontro foi transferido para a próxima sexta-feira.

Conforme o USA Today, os dois líderes discutiram a nova data para a reunião durante a segunda-feira, por telefone. O encontro entre os mandatários será o primeiro cara a cara após a posse de Trump, em janeiro. Durante a campanha eleitoral, o republicano criticou Angela Merkel pela política migratória adotada pela Alemanha.

De outro lado, no final de janeiro, a premiê alemã criticou as restrições impostas a migrantes de sete países e refugiados decretório anti-migratório de Trump. Na época, por meio do porta-voz, Angela Merkel afirmou que "a necessária batalha contra o terrorismo não se justifica colocar pessoas de certa origem ou crença sob suspeita geral".

Antes da reunião bilateral, no entanto, a chanceler expressou otimismo.

— Estou profundamente convencida de que a parceria transatlântica baseada em valores comuns está em todos os nossos interesses, não só para nós, europeus — disse Merkel ao prever a reunião na Casa Branca.

No fim de janeiro, Trump e Merkel conversaram por telefone. Os líderes falaram sobre o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), do Oriente Médio das relações com a Rússia.

O presidente e a chanceler já estiveram juntos um uma conferência de segurança em Munique, no mês passado. Na ocasião, Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, defenderam a manutenção da Otan, mas afirmaram que os países europeus devem aumentar a participação nos custos da aliança militar.

Alerta de nevasca

Uma tempestade de neve provocou o cancelamento de milhares de voos nos Estados Unidos, desde o domingo. Cerca de oito mil voos já foram cancelados. Antes da meia-noite de segunda-feira, as companhias aéreas norte-americanas suspenderam 5,3 mil viagens previstas para esta terça.



A tempestade afeta principalmente a costa leste do país. De acordo com a publicação, quase todas as viagens aéreas programadas para os três aeroportos de Nova York foram canceladas — apenas alguns voos seguem previstos no John F. Kennedy, LaGuardia e Newark Liberty. Problemas também são enfrentados em aeroportos menores no interior dos Estados de Nova York e New England, além de transtornos em Boston (Massachusetts) e Baltimore (Maryland).