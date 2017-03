Tiroteio deixa um morto em Las Vegas; polícia cerca ônibus onde estaria o suspeito

Washington

Um tiroteio na célebre rua Las Vegas Strip deixou neste sábado um morto e um ferido, enquanto a polícia cerca um ônibus onde supostamente encontra-se o suspeito, informou a imprensa local.

A polícia tuitou que uma parte da South Las Vegas Boulevard está fechada "porque um indivíduo está entrincheirado no ônibus". "Por favor evitem a área", acrescentou.

As fotos aéreas mostram veículos da polícia e agentes situados ao redor de um ônibus branco detido.

Testemunhas no local tuitaram que os agentes policiais tentam negociar com uma pessoa dentro do veículo.

* AFP