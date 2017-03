TOPSHOTS Iraque mantém supostos extremistas em 'condições terríveis' (HRW)

Bagda

O ministério do Interior iraquiano mantém detidos no sul de Mossul mais de 1.200 homens e rapazes suspeitos de ligações com grupos extremistas islâmicos em "condições terríveis", sem acusações contra eles, denunciou nesta terça-feira a organização Human Rights Watch (HRW).

As forças iraquianas combatem os extremistas do grupo Estado Islâmico para reconquistar a segunda maior cidade do Iraque, Mossul. Depois da reconquista do leste, lançaram uma ofensiva para retomar a zona oeste, mais densamente povoada.

Milhares de pessoas fugiram do oeste de Mossul desde 25 de fevereiro, de modo que as forças de segurança buscam combatentes do EI que tentam escapar ao cerco escondendo-se entre os civis.

"O ministério do Interior do Iraque mantém em detenção pelo menos 1.269 pessoas, incluindo jovens de apenas 13 anos, sem acusação e em condições terríveis, com acesso limitado a cuidados médicos em prisões improvisadas", aponta um relatório da HRW.

"Pelo menos quatro prisioneiros morreram, em casos que parecem estar ligados à falta de atenção médica e condições [de detenção], e dois prisioneiros tiveram as pernas amputadas, aparentemente por falta de cuidados de ferimentos que poderiam ter sido tratados", afirma HRW.

O porta-voz do ministério disse que não poderia comentar o relatório antes de discuti-lo com as autoridades.

As prisões em questão estão localizadas em Qayara e Hamam al-Alil, segundo Human Rights Watch, que visitou algumas delas este mês.

A organização ressaltou que estas prisões improvisadas estão sob controle do serviço de inteligência do ministério do Interior, que interroga os prisioneiros capturados pelas forças de segurança que lutam contra o grupo Estado Islâmico.

O Iraque está sob pressão para melhorar os seus procedimentos na operação de Mossul, depois que casos de tortura e outros abusos foram denunciados durante a ofensiva em Fallujah, que as forças de Bagdá retomaram do Estado Islâmico no ano passado.

wd/pg/pa/ra/mr