Trump abre discurso condenando ameaças a centros judaicos nos EUA

Washington

Em seu primeiro discurso ao Congresso, nesta terça-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou os recentes ataques e ameaças contra a comunidade judaica.

"Esta noite, em que marcamos o fim da nossa celebração do Mês da História do Negro Americano, somos lembrados do caminho da nossa nação na direção dos direitos civis e do trabalho que ainda resta por fazer", começou Trump.

"As recentes ameaças aos centros da comunidade judaica e o vandalismo de cemitérios judeus, além do tiroteio em Kansas City na última semana, nos lembram que, ao mesmo tempo em que podemos ser uma nação dividida na política, somos um país que permanece unido na condenação ao ódio e ao mal em todas as suas formas", declarou o presidente.

Nessa sessão conjunta do Senado e da Câmara de Representantes, Trump também prometeu iniciar "em breve" a construção do polêmico muro na fronteira com o México, com o objetivo de conter "as drogas e o crime".

"Enquanto falamos, estamos removendo criminosos, vendedores de drogas e criminosos que ameaçam nossas comunidades e nossas crianças. Esses caras estão indo embora, enquanto falamos aqui esta noite, tal como eu havia prometido", disse o presidente.

Abordando outro tema polêmico, ele defendeu a adoção de um novo sistema migratório nos Estados Unidos, baseado em mérito e na capacitação dos candidatos e que contenha o acesso ao país de pessoas com baixa qualificação para o mercado de trabalho.

"Se passarmos do atual sistema de imigração de pessoas com baixa capacitação e adotarmos um sistema baseado no mérito, teremos muitos benefícios: pouparemos dólares, elevaremos os salários e ajudaremos as famílias em dificuldades - incluindo famílias de imigrantes - a ingressar na classe média", completou.

