Trump assina decreto que anula políticas climáticas de Obama

Donald Trump assina decreto em que ordena a revisão do Plano Energia Limpa, que impõe redução de emissões de carbono

Donald Trump assina decreto em que ordena a revisão do Plano Energia Limpa, que impõe redução de emissões de carbono Foto: JIM WATSON / AFP

O presidente americano, Donald Trump, ordenou nesta terça-feira uma revisão do Plano Energia Limpa (CPP, na sigla em inglês), lançado pelo seu antecessor Barack Obama, que impõe a usinas elétricas uma redução drástica das emissões de carbono.

Durante uma cerimônia na Agência de Proteção Ambiental (EPA), Trump prometeu "pôr fim à guerra contra o carvão", e em nenhum momento mencionou as mudanças climáticas.



— Com esta decisão, estamos retirando a intrusão do governo e cancelamos uma regulação que mata os empregos — disse Trump durante seu breve discurso. "Possivelmente não há nenhuma outra regulamentação que ameace mais a nossa indústria do que este devastador ataque à indústria americana", completou o presidente, referindo-se ao plano.

Diante de representantes de sindicatos de trabalhadores de minas de carvão, Trump prometeu "criar muitos empregos".

— Temos aqui nossos incríveis mineiros. Eu amo os nossos mineiros (...) Me contaram dos esforços para fechar suas minas, suas comunidades e sua forma de viver. Prometi a eles que vamos colocar nossos mineiros de volta ao trabalho — acrescentou.

