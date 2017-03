Trump assina novo decreto de bloqueio migratório e deixa Iraque de fora

Estados Unidos

O presidente Donald Trump assinou, nesta segunda-feira, um novo decreto que determina o bloqueio temporário à entrada nos Estados Unidos de imigrantes e refugiados de seis países de maioria muçulmana, informou a Casa Branca. Diferentemente do primeiro decreto, porém, moradores do Iraque estão liberados.

O decreto mantém o bloqueio para pessoas provenientes do Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. No entanto, quem possui vistos válidos e permissões de residência poderão ingressar no país, informou o governo.

Leia mais

FBI pede que Departamento de Justiça rejeite alegações de Trump

Trump pede ao Congresso que investigue supostos grampos em seus telefones

EUA suspendem trâmite rápido de vistos para trabalhadores estrangeiros



O secretário americano de Estado, Rex Tillerson, afirmou que novo decreto migratório é vital para fortalecer a segurança nacional dos Estados Unidos.

— A ordem executiva assinada pelo presidente para proteger a nação da entrada de terroristas estrangeiros é uma medida vital para fortalecer nossa segurança nacional — afirmou o chefe da diplomacia americana.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP