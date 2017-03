Trump assistirá Cúpula da Otan em maio

Washington

A Casa Branca confirmou nesta terça-feira que o presidente Donald Trump participará da Cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas, em 25 de maio, a primeira desde sua vitória eleitoral, no ano passado.

"O Presidente espera se reunir com seus homólogos da Otan para reafirmar nosso firme compromisso com a organização e debater questões cruciais para a aliança, especialmente a responsabilidade compartilhada entre os aliados e o Otan na luta contra o terrorismo", destacou a Casa Branca.

A Aliança Atlântica anunciou nesta terça-feira que o comandante da Otan, Jens Stoltenberg, se reunirá com Trump antes da Cúpula em Bruxelas.

A Casa Branca confirmou o encontro entre Trump e Stoltenberg, no dia 12 de abril, o que permitirá "conversar sobre como reforçar a aliança para se enfrentar os desafios de segurança nacional e internacional".

ec/mdl/lr