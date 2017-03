Trump manifesta "imenso respeito" pelas mulheres

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump expressou, nesta quarta-feira, por meio do Twitter, "imenso respeito pelas mulheres". A manifestação do republicano ocorre no Dia Internacional da Mulher e é envolvida de polêmicas, devido às declarações de Trump antes das eleições norte-americanas.



"Tenho um imenso respeito pelas mulheres e as numerosas funções que ocupam, que são essenciais para nossa sociedade e nossa economia", escreveu o milionário no Twitter.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de março de 2017

"Para o Dia Internacional da Mulher, unam-se a mim para honrar o papel crucial das mulheres aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro", acrescentou, em um segundo tuíte.

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de março de 2017

Polêmica

Divulgado em outubro do ano passado, um vídeo em que Trump se vangloria de assediar mulheres e diz que elas deixam famosos "fazer qualquer coisa" gerou um escândalo no país. A gravação, divulgada pelo jornal The Washington Post, foi feita em setembro de 2005, meses depois de Trump ter casado com sua atual mulher, Melania. Em telejornais e talk shows nas grandes redes de TV, a indignação foi unânime entre analistas, provocando um raro pedido de desculpas do magnata

No dia seguinte à posse de Trump, milhares de manifestantes protestaram nos Estados Unidos para defender os direitos civis e contra o presidente republicano.