Trump retira projeto de reforma da saúde por falta de apoio no Congresso

Washington

Em uma dura derrota política para seu início de governo, o presidente americano, Donald Trump, retirou nesta sexta-feira o polêmico projeto de reforma do sistema público de saúde, ao constatar que não teria os votos necessários para a sua aprovação.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, informou que Trump fará um discurso à nação no Salão Oval para comentar o revés.

Uma hora antes do horário previsto para a votação no Congresso do projeto de lei que substituiria o sistema Obamacare, o presidente da Câmara de Representantes, Paul Ryan, foi à Casa Branca informar Trump que o texto não seria aprovado "e o presidente lhe pediu que retirasse o projeto de lei", disse à AFP um auxiliar do influente legislador.

Ryan dirigiu-se em caráter de urgência à Casa Branca falar pessoalmente com o presidente, embora rapidamente se tenha sabido que ele foi informá-lo de que os esforços de negociação haviam fracassado e que o projeto de reforma não seria aprovado.

O projeto de lei devia ter sido votado na tarde desta quinta-feira, mas diante do evidente racha interno no Partido Republicano, a decisão acabou sendo adiada para esta sexta.

O presidente, que tinha feito da reforma do Obamacare uma de suas mais importantes promessas de campanha, empreendeu esforços de última hora para conseguir unidade partidária e garantir a aprovação do projeto de reforma.

Neste esforço, Trump pôs em jogo sua fama de negociador nato, mas ele fracassou em convencer a ala ultraconservadora republicana a apoiar o projeto.

Trata-se de um grave tropeço político para Trump neste início de mandato, que arranha sua reputação e afeta sua capacidade de negociação com o Congresso.

* AFP