Turquia ataca Holanda; UE tenta acalmar situação

Istambul

A União Europeia e a Otan tentavam nesta segunda-feira acalmar a crise entre a Holanda e a Turquia, que ataca sem cessar as autoridades holandesas por terem impedido dois ministros turcos de participar de comícios em apoio ao presidente Recep Tayyip Erdogan.

A UE apela Ancara a "se abster de toda declaração excessiva e ação que possa exarcerbar a situação", após o presidente Erdogan prometer que a Holanda "pagará um preço alto" pelo tratamento dado aos dois ministros turcos, que, segundo ele, recordam "o nazismo e o fascismo".

"É essencial evitar uma nova escalada e encontrar os meios de acalmar a situação", acrescentou a UE em uma declaração da chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

Apesar de o processo de adesão da Turquia à UE esteja em um impasse, Ancara continua a ser um parceiro estratégico do bloco, principalmente na gestão do fluxo de migrantes.

Mas um ministro turco citou nesta segunda-feira uma possível "análise" do pacto sobre a luta contra a imigração concluído há um ano.

"A Turquia deve reavaliar a questão", declarou o ministro dos Assuntos Europeus, Omer Celik, citado pela agência pró-governo Anadolu.

A crise foi desencadeada no sábado, quando a Holanda expulsou a ministra turca da Família, Fatma Betul Sayan Kaya, e negou a autorizar uma visita do chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu.

Os dois diplomatas turcos iriam participar de comícios para promover entre os turcos nesse país o 'sim' no referendo constitucional previsto para 16 de abril na Turquia que visa a reforçar os poderes de Erdogan.

A presença de políticos turcos nesses comícios deu lugar nas últimas semanas a confrontações entre Ancara e várias capitais europeias, o que não aconteceu em período eleitorais anteriores.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, também pediu aos países da Aliança Atlântica que "contribuam para uma desescalada das tensões" diplomáticas entre a Turquia e alguns países europeus.

"Eu incentivaria a todos os aliados a mostrar um respeito mútuo, a manter a calma e ter um enforque comedido para contribuir para uma desescalada das tensões", declarou Stoltenberg à imprensa.

Neste contexto de extrema tensão, a Holanda pediu nesta segunda-feira a seus cidadãos na Holanda que fiquem "vigilantes" e evitem "as concentrações e locais muito lotados".

Durante o fim de semana, houve várias manifestações diante das representações diplomáticas holandesas em Istambul e Ancara.

- Conquistar sua base nacionalista -

A Turquia convocou nesta segunda-feira pela terceira vez em três dias o encarregado de negócios holandês para protestar contra o "tratamento dado aos ministros e cidadãos turcos na Holanda", segundo fontes oficiais.

Segundo Soner Cagaptay, analista da Turquia no Washington Institute, "Erdogan busca inimigos estrangeiros imaginários para conquistar sua base nacionalista às vésperas do referendo. É simples assim e os holandeses caíram na armadilha, invés de ignorar o referendo a favor de Erdogan".

Nesta segunda, o ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, lançou uma nova advertência. "Não permitiremos que ninguém atente contra a honra da nação e do Estado turco", declarou.

"Vamos assistir à queda da Europa. A Europa está doente, ao contrário da Turquia", disse, por sua vez, o vice-premiê turco Nurettin Canikli.

Esta crise acontece antes das eleições legislativas previstas para quarta-feira na Holanda, onde o partido do deputado anti-Islã Geert Wilders se situa em segundo lugar, de acordo com as últimas pesquisas.

O chefe da diplomacia turca pôde, no entanto, participar em uma comício no domingo no leste da França, Metz. Erdogan agradeceu às autoridades francesas por autorizar a visita.

Já o primeiro-ministro dinamarquês Lars Lokke Rasmussen sugeriu no domingo que seu colega turco Binali Yildirim adie uma visita à Dinamarca prevista para o final de março por causa das tensões com a Holanda.

Na Alemanha, onde várias cidades cancelaram comício a favor de Erdogan nas últimas semanas, o ministro do Interior Thomas de Maizières disse opor-se à visita de ministros para essas concentrações.

"Uma campanha eleitoral turca não tem nada a ver aqui, na Alemanha", declarou em entrevista a um canal de TV.

* AFP