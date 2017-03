Turquia inicia construção de ponte suspensa mais longa do mundo

Çanakkale

As obras de construção da ponte suspensa mais longa do mundo começaram neste sábado na Turquia com o objetivo de abrir uma nova via de união entre a Europa e a Ásia, sobre o estreito de Dardanelos.

A ponte, que terá seis pistas, deixará um espaço livre de 2.023 metros entre seus pilares principais para facilitar a navegação entre os mares Egeu e de Mármara, indicou a agência de notícias do governo, Anatólia.

A construção deverá ser inaugurada em seis anos, para o centenário de criação da República turca por Mustafa Kemal Atatürk, em 2023.

O projeto, com um custo estimado de 2,76 bilhões de dólares, está a cargo de um consórcio integrado pelas empresas sul-coreanas SK e Daelim, associadas às empresas turcas Limak e Yapi Merkezi.

O início dos trabalhos coincide com o dia de comemoração da batalha dos Dardanelos, que começou em março de 1915, em que durante nove meses as tropas francesas e inglesas enfrentaram as do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial.

Esta ponte será a primeira sobre o estreito de Dardanelos. Seu espaço entre os pilares superará em 32 metros a japonesa Akashi Kaikyo como a ponte suspensa mais longa do planeta.

sjw-lsb/pt/mb/jz/cb