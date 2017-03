Tusk: UE deve responder em 48 horas à notificação do Brexit

Bruxelas

A UE deve ter seu primeiro plano de negociação da saída do Reino Unido do bloco em "mais ou menos 48 horas" depois de Londres notificar oficialmente o Brexit, afirmou nesta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"Quando o Reino Unido o notificar, nosso primeiro objetivo é reagir com o projeto das linhas diretrizes de negociação", explicou Tusk em coletiva de imprensa. "Para isso, precisaremos de mais ou menos 48 horas", acrescentou.

Segundo o presidente do Conselho Europeu, os 27 membros estão "bem preparados" para quando esse momento chegar. "Nossa reação será rápida e responsável", garantiu Tusk, que anunciou que os líderes europeus poderão reunir-se sem May em abril "para finalizar" suas primeiras diretrizes.

