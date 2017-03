UE pede que seja aberto um novo capítulo depois do Brexit

Bruxelas

A União Europeia deve abrir um novo capítulo em sua história depois do futuro divórcio com o Reino Unido, afirmou nesta quarta-feira o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Ele também pediu aos 27 países da união que mostrem "unidade e liderança".

A cúpula de Roma, de 25 de março, por ocasião do 60º aniversário do projeto europeu, deve "ser o início de um novo capítulo", afirmou o presidente do executivo comunitário em seu "Livro Branco sobre o Futuro da Europa", que foi apresentado nesta quarta-feira ante a Eurocâmara.

