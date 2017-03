Único deputado do partido eurocético britânico Ukip deixará formação

Londres

O único deputado do partido anti-europeu e anti-imigração britânico Ukip, Douglas Carswell, anunciou neste sábado em seu blog que deixará esta formação e legislará como independente.

"Eu serei apenas um deputado para Clacton, servindo como independente. Vou deixar o Ukip de forma amigável, feliz, sabendo que ganhamos", escreveu em uma mensagem intitulada "Missão cumprida - obrigado Ukip!".

Nove meses após o referendo que decidiu pelo Brexit e enquanto o Ukip (Partido Independente do Reino Unido) deveria estar em êxtase, a formação luta para encontrar um propósito e é atormentada por divisões internas.

Falando aos membros do partido, Douglas Carswell escreveu em seu blog: "Como muitos de vocês, eu entrei no Ukip porque queria desesperadamente a saída da UE. Agora que podemos ter certeza de que isso vai acontecer, decidi sair do Ukip", explicou a quatro dias do lançamento oficial do Brexit pela primeira-ministra Theresa May.

No final de fevereiro, o ex-líder todo-poderoso do partido Nigel Farage acusou Douglas Carswell de ser "devorado pelo ciúme e obcecado pelo desejo de prejudicá-lo", no Daily Telegraph. E exigiu que deixasse o partido.

mc/pg/mr